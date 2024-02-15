منى زكي ستقدم قصة حياة هذه النجمة الراحلة.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي كبير قدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تأسيس صندوق Big Time، لرعاية الأفلام المصرية والسعودية والعربية، برعاية الهيئة العامة للترفيه وهيئة سوق المال.
وكشف المستشار تركي آل الشيخ، عن التحضير لفيلم مصري جديد، عن السيرة الذاتية للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم، من بطولة الممثلة المصرية منى زكي، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
كما أعلن عن مجموعة أفلام من بطولة الممثل المصري كريم عبد العزيز، من بينها "الفيل الأزرق 3"، و"شغل كايرو"، الذي تشاركه في بطولته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وفيلم "كوتة" من تأليف محمد دياب.
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