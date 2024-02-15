مسرح الجنوب فى 12 موقع بمحافظة قنا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت لجنة اختيار اماكن العروض بإدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والابداع برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة من اختيار 12 موقع لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية الدورة الثامنة من المهرجان خلال الفترة من 1 الى 6 ماس 2024 بمحافظة قنا برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط وجراند هوتيل ومدينة دريمز، مؤسسة ريدك مصر للتنمية، دار حابى للنشر، جمعية انا المصرى بقنا.



وقال الكاتب بكرى عبد الحميد مدير المهرجان أن لجنة اختيار أماكن العروض تكونت من المهندسة وفاء يوسف، حسانى اسماعيل، شاذلى الجيلانى.

وقد وقع اختيارهم على قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة نجع حمادى، قصر ثقافة قوص، مركز شباب العمال، الكنيسة الانجيلية، مستشفى الأورام، مركز شباب دندرة، مركز شباب الطويرات، مركز شباب البياضية .. الجبلاوي، مركز شباب الدوما بالإشراف الشرقية، مدينة دريمز بالإضافة إلى إقامة سرادق ومسرح كبير فى مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات كما حدث فى حفل الفنان حمادة هلال لاستقبال أهالى المناطق الصحراوية.