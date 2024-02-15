مي كساب تستعد لطرح أحدث أغنياتها "بيقولوا قوية" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

بعد ساعات قليلة، تستعد الفنانة مي كساب لطرح أحدث أعمالها الغنائية لهذا العام، والتي تحمل اسم "بيقولوا قوية، وذلك على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأغنية "بيقولوا قوية" من كلمات طارق على وألحان توزيع موسيقي إسلام رفعت، ومكيس وماستر جورج يعقوب، وميكس وماستر جورج يعقوب، ومنتج فني عاطف جمعة، وإنتاج شركة "ميوزك برودكشن ".

وتشارك الفنانة مي كساب في السباق الرمضاني 2024 في بطولة مسلسل "العتاولة"، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج أنور الصباح.

مسلسل " العتاولة" يضم عدد كبير من نجوم الفن وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، وصلاح عبد الله، ومجموعة أخرى مميزة من الفنانين.

كما انتهت مي كساب مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها "ذعر"، والتي تجسد فيه دور مطربة في "كباريه"، ضمن أحداث العمل السينمائي.

فيلم "ذعر" من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان.

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