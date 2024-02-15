شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السعيد منسي يقدم "النور" على مسرح الشباب والرياضة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاعليات مهرجان ابداع الجامعات يقدم المخرج المسرحي السعيد منسي مسرحية " النور" عن رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر نقطة نور، اليوم الخميس على مسرح الشباب والرياضة، في تمام الساعة الواحدة مساءً.

عرض "النور" كتابة شادي السعيد، ديكور أحمد الشربي، ألحان زياد هجرس، استعراضات ابراهيم كابو، إضاءة ابو بكر الشريف ، أزياء دينا عمران ، تدريب ممثلين محمد شحاتة .. كريم عبد العليم ، مخرجان منفذان نور إسماعيل ، إخراج السعيد منسي .

وقال السعيد منسي : فكرة العرض تدور حول أن الانسان دائما ما يكون لديه فرصه للخروج من الظلمه إلي النور ، مهما أرتكب من أثام ، عليه فقط أن يتمسك بالنور الذي يدخله مهما كان خافتا ، ورؤيتي الإخراجية تعتمد علي خلق جو صوفي حيث أن الأحداث تدور في حي السيده زينب وتحديدا في الليله الكبيره لمولد السيده زينب وتم الاستعانه ببورده البوصيري واستخدام الموسيقي الحيه لترسيخ الحاله الصوفيه .