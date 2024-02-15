براد بيت يتعرض للتهديد.. “يريد الاستفادة من شهرة بيت وأنجلينا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن المشاكل العصيبة بين براد بيت وأنجلينا جولي لن تنتهي أبداً، فما زال النجم الهوليوودي يشير بأصابع الاتهام إلى طليقته والملياردير الروسي يوري شيفتر، زاعماً أنهما يحاولان التسلّط وتهديده بالتشهير في معركتهم حول مزرعة الكروم الفرنسية الخاصّة به.

وفي التفاصيل، ينافس بيت وقطب الفودكا شيفلر (56 عاماً) أمام المحكمة للسيطرة على مصنع النبيذ “شاتو ميرافال”، الذي كان من الممتلكات المشتركة لبيت وزوجته السابقة أنجلينا جولي.

ويسعى بيت إلى إبطال بيع جولي (48 عاماً) حصّتها من الكرم بقيمة 64 مليون دولار إلى شيفلر عبر شركتها الاستثمارية نوفيل في العام 2021.

ويقول الممثل في مستندات المحكمة الجديدة إنه بعد شراء نوفيل “سراً”، أصدر شيفلر من جانب واحد بياناً صحافياً، أعلن فيه عن شراكتهما، ثم طالب الزوجين بالاجتماع لإجراء محادثات حول الملكية. ويقول بيت إنه تعرض “للتهديد في النهاية” إن لم يتعاون.

ونشرت صحيفة “ذا صن” وثائق قانونية تنصّ على أن شيفلر اتّخذ بشكل شخصيّ إجراءات لتعزيز شراكته المفترضة مع “بيت” بعد إغلاق الصفقة، وكتب لبيت مراراً وتكراراً لإرغامه على المضي قدماً في هذه الشراكة.

وجاء أيضاً في الوثائق أنه منذ الاستحواذ على نوفيل، اقترح شيفلر عقد اجتماع بينه وبين بيت لمناقشة الإجراءات المسقبلية. وفي بعض الأحيان، أعرب شيفلر عن رغبته الشديدة في العمل مع بيت.

ويقول بيت إن صفقة العام 2021 تنتهك وعد جولي السابق بأن تمنحه فرصة الرفض إن كانت ترغب في بيع حصتها.

والجدير ذكره أن بيت رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي في بداية العام 2022 اعتراضاً على بيع نوفيل حصتها البالغة 50% في شاتو ميرافال لمجموعة أعمال يسيطر عليها شيفلر.

وفي أيلول من ذلك العام، ردّ نوفيل بشكوى مشتركة ضد بيت، وطالب بتعويض قدره 350 مليون دولار.

وتزعم مستندات المحكمة الجديدة أن رجل الأعمال أراد “شقّ طريقه إلى شراكة مع بيت وجولي من أجل الاستفادة من شهرة بيت. وتعرض الأوراق أيضاً مثالاً على المراسلات التي أرسلها شيفلر إلى بيت في أيلول 2021.