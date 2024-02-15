محمد حامد يكرم كوكب الأرض بمجموعةأزياء ربيع وصيف 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تكريماً لكوكب الأرض، أطلق مصمم الأزياء اللبناني محمد حامد – MOH Hamed مجموعته الجديدة لربيع وصيف 2024، بعنوان Gaïa Genesis، والمستوحاة من الأرض وألوانها ليلاً ونهاراً، إضافة إلى الشكل الكروي للأرض والمسطحات والجبال والوديان.

الخلفية المستخدمة لجلسة التصوير الخاصة بمجموعة MOH الجديدة، تم الحصول عليها من وكالة ناسا، وتم تعديلها قليلاً ثم تعديلها رقميًا لتناسب المنسوجات مثل أقمشة الدار.

من خلال رؤية المدير الإبداعي للدار محمد حامد، تم العمل على الأقمشة المطرزة، والمطبوعة، والتول والحرير، بألوانها التي تنبض بالحياة. حيث تتألف المجموعة من 29 إطلالة، 25 خاصة بالنساء، من فساتين طويلة منسدلة، وبدلات، وفساتين قصيرة مع أحذية متطابقة وهي المرة الأولى التي تقدم فيها دار الأزياء الأحذية.

وأربعة إطلالات للرجال: ‘Moh pour Homme. هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها محمد حامد إطلالات الرجال في مجموعته، ليبدأ رحلة “Moh pour Homme” بطريقة جريئة ومذهلة.

تتناوب لوحة الألوان بين درجات اللون الأزرق والأخضر والأبيض المصفر والذهبي والأسود.