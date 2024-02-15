- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو عيون الجمهور بإطلالتها الجديدة، إذ ظهرت بلوك شتوي مميز، إرتدت فيه توب من الصوف باللون الأبيض، وسروالاً أبيض واسعاً، ومعطفاً كبيراً وطويلاً من الفرو الأبيض، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية.
وحملت جيسي حقيبة يد من دار أزياء Hermès العالمية، يقدر سعرها بـ 22 ألف دولار أميركي.
وكانت شاركت جيسي عبدو الجمهور صورة حديثة لها برفقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث تواجدتا في إمارة دبي في الوقت نفسه.
وعلقت جيسي معبرة عن حبها لجنيفير، وكتبت باللغة الإنجليزية: "With the One & Only".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد جيسي عبدو.. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.