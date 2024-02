بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد جيسي عبدو.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو عيون الجمهور بإطلالتها الجديدة، إذ ظهرت بلوك شتوي مميز، إرتدت فيه توب من الصوف باللون الأبيض، وسروالاً أبيض واسعاً، ومعطفاً كبيراً وطويلاً من الفرو الأبيض، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية.



وحملت جيسي حقيبة يد من دار أزياء Hermès العالمية، يقدر سعرها بـ 22 ألف دولار أميركي.

وكانت شاركت جيسي عبدو الجمهور صورة حديثة لها برفقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث تواجدتا في إمارة دبي في الوقت نفسه.

وعلقت جيسي معبرة عن حبها لجنيفير، وكتبت باللغة الإنجليزية: "With the One & Only".