هل أعلنت هند القحطاني ارتباطها؟..كيف تصرفت؟ -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لمّحت نجمة مواقع التواصل هند القحطاني الى ارتباطها، فقد نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص، وعلّقت عليه بالقول: "أود أن أخبركم أنني لم أعد وحيدة، أنا الآن مرفقة بشخص”.
وظهرت هند القحطاني بمكان عام مرتدية ثياب باللون الأحمر بمناسبة عيد الحب.
وكان فاجأ معاذ القحطاني ابن هند القحطاني حبيبته كايلي بشراء سيارة باهظة الثمن لها، وقد نشر فيديو على حسابه الخاص تحدث فيه عن ذلك.
وقد اشار بعض المتابعين الى ان كايلي ما زالت في علاقة مع معاذ بسبب أمواله، في حين ان آخرين عارضوا ذلك وتمنوا لهما حياة سعيدة.
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