تقى حسام تبدأ تصوير مسلسل "فراولة" مع النجمة نيللي كريم

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت النجمة الشابة تقى حسام مجموعة صور من كواليس بداية تصوير مسلسل "فراولة" والذي يعرض خلال شهر رمضان، مع النجم صدقى صخر، والذي تجسد خلال شخصية دكتورة بسمة في العيادة الخاصة بالدكتور صدقي صخر.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، جيلان علاء، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.



يذكر أن آخر أعمال تقى حسام كان مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.