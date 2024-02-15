جسد شخصية "السادات".. معلومات عن الفنان الراحل علي خليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الفنان والمخرج علي خليفة، اليوم الخميس، بعد مشوار فني حافل شارك خلاله بالتمثيل والإخراج في عدة أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

الفنان منير مكرم "عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "وداعا الفنان علي خليفة، الأستاذ والمعلم، الدوام لله، الصلاة مسجد الرحمن الرحيم".

في التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن الفنان والمخرج الراحل علي خليفة

-درس الفنان الراحل في المعهد العالي للفنون المسرحية

-بدأ مشواره الفني على مسرح الطليعة، وشارك في بطولة وإخراج عدة مسرحيات، منها: (عطيل، بيت الدمية، ليلة القتلة، مارا صاد، مع النجم محمود حميدة)

- شارك في عدة أفلام، منها: (أوقات فراغ، الماجيك، بالألوان الطبيعية) و غيرها.

- جسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مسلسل "الكومي"، من بطولة الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم

- على مستوى الدراما التليفزيونية، شارك الفنان الراحل علي خليفة، في عدة أعمال، منها طرح البحر، رفعت الجلسة، الفتوة، و أبو العروسة.

-يعد الراحل من أوائل الذين أسسوا ورش تدريب التمثيل

-عضو لجنة اختبارات ورشة التمثيل في نقابة المهن التمثيلية