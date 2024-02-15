بإطلالة شتوية جومانا مراد تخضع لجلسة تصوير.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ونشرت "مراد" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بـ "بالطو أبيض، وقبعة سوداء".

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "دخيل الجمال، قمر وجميلة اللهم بارك، قمر الزمان، جومانا الجميلة".

وتشارك الفنانة جومانا مراد في رمضان المقبل بمسلسل "عتبات البهجة" أمام يحيى الفخراني للمخرج مجدي أبو عميرة.

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