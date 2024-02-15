مي كساب تطرح أحدث أغانيها "بيقولوا قوية " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية مي كساب أحدث أغانيها بعنوان " بيقولوا قوية"، و الأغنية من كلمات طارق علي، و ألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماسترينغ جورج يعقوب.
وكانت مي قد إنتهت مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها، بعنوان "ذعر"، فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى و إخراج شادي علي، و بطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان، و تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة.
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