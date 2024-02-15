طرح البوستر الرسمي لمسلسل " تاج " بطولة بسام كوسا وتيم حسن

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "تاج" بطولة الممثل السوري تيم حسن، والممثل السوري بسام كوسا، ونخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين.

ويلعب تيم حسن شخصية ملاكم قوي يدعى "تاج " يتمسك دائما بمبادئه الوطنية وهو ما يجعله يتعرض لخسارة من حوله بسبب إصراره على عدم التخلي عن قيمه وأخلاقه التي نشأ عليها.

وتدور أحداث المسلسل في فترة الأربعينيات قبل إستقلال سوريا، أما الممثل بسام كوسا الذي سيعود للعمل مجددا مع تيم حسن بعد 14 عاماً من آخر تعاون فني جمعهما، فسيقوم بتجسيد شخصية تدعى " رياض " وهو يعمل بالتجارة في دمشق ولكنه يخون بلده ويتعاون مع الإحتلال الفرنسي مما يجعله في صراع مستمر مع تيم حسن.

يُذكر أنّ العمل تم تصويره في دمشق، وتعود أحداثه إلى الحقبة الماضية، وهو من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، وسيتم عرضه في رمضان 2024 .

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