شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تحارب الدجل والشعوذة فى مسلسلها الجديد "فراولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الماضية تواجدت بعض الظواهر الغريبة عن مجتمعنا العربى، وكان ابرز تلك الظواهر العلاج بالطاقة، وخرج علينا العديد من البشر سواء المثقفين أو غيرهم ليطلقوا علينا بعض العلاجات بالطاقة، وانساق وراءهم البشر من خلال تلك الظاهرة لحل مشاكلهم سواء العاطفية أو الأسرية وغيرها.

وحرصت النجمة نيللى كريم على مناقشة تلك القضية المجتمعية من خلال مسلسلها الجديد "فراولة" من خلال عمل لايت كوميدى، حيث تقدم المسلسل في 15 حلقة، تتناول من خلالها محاربة الدجل والشعوذة ومنتفعين الطاقة ومروجيها من خلال أحداث المسلسل، إذ تقدم شخصية فراولة وهى امراة فقيرة ابنة بواب شهير في منطقة جاردن سيتى، ووالدتها قارئة فنجان، ومن خلال الأحداث نجد فراولة أصبحت سيدة مجتمع من خلال تلك الفكرة.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.