شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول النجوم للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء الآن وصول النجوم والفنانين للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، والذي يقام في قصر برليناله، بمشاركة 20 فيلماً سينمائياً تنافس على اكبر جوائز المهرجان "جائزة الدب الذهبي وجائزة الدب الفضي".



السجادة الحمراء لمهرجان برلين



بدء وصول النجوم للسجادة الحمراء



مهرجان برلين

سيتم عرض الفيلم الافتتاحي، وهو العرض العالمي الأول لفيلم Small Things Like This والذي يشارك في المنافسة، مباشرة بعد ذلك.

سيقوم المخرج تيم ميلانتس والمنتجون مات ديمون وألان مولوني وفريقهم السينمائي كيليان مورفي وإيلين والش وإيميلي واتسون وكلير دان وليادان دونليا وزارا ديفلين بتقديم الفيلم في قصر برليناله.

وتدور أحداث فيلم الافتتاحية للنجم العالمي كيليان مورفي، "Small Things" في الثمانينات، ويلعب مورفي دور أب مخلص وتاجر فحم يكتشف حقائق صادمة حول "مغاسل المجدلية" المروعة في أيرلندا، التي انتشرت في تلك الفترة وكانت ملجئ لكل السيدات والشابات التي ترسلهم الدولة للعمل بالسخرة ويرأسها المؤسسات الكاقوليكية الرومانية من عشرينات القرن التاسع وحتي 1996.