شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تسيطر على برومو مسلسل "فراولة" لـ نيللي كريم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، برومو مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة، وسيطرت الكوميديا على البرومو وعلقت الصفحة الرسمية لـ Watch it على البرومو: "فراولة، قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه ، انتظروا النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة".

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البوسترات التشويقية لأبطال مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، المقررعرضه في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل "عملة نادرة" وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.