ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المغربية سميرة سعيد، فيديو كليب أحدث أغانيها بعنوان "فن التفاؤل"، وتعاونت سميرة سعيد في الأغنية مع الملحن المصري عمرو مصطفى، والشاعر هاني عبد الكريم، والموزع الموسيقي ماهر الملاخ، والكليب من إخراج نضال هاني. وتقول كلمات الأغنية : "فن التفاؤل نعمة

ليه نقلب في الدفاتر

والابتسامة كنز

أما النكد يا ساتر بهدوء وبعقل وبحكمة

منقفش لبعض ع الكلمة إحنا اللي بينا حب

أولى بجبر الخواطر

فن التفاؤل نعمة

ليه نقلب في الدفاتر"

يذكر أن سميرة سعيد طرحت الأحد الماضي أولى أغنياتها في العام الجديد 2024 بعنوان "كان"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ماهر الملاخ.



كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تطرح ثاني أغانيها لعام 2024 " فن التفاؤل " - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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