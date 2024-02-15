ملكة كابلي تثير الجدل حول زواجها من جديد بـ خاتم ماسي وورود حمراء-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت خبيرة التجميل السعودية، ملكة كابلي، الجدل حول حقيقة زواجها مجددًا، بعد انفصالها عن زوجها الكويتي أحمد السالم، ناشرة مقطع فيديو بمناسبة عيد الحب بدت فيهوكأنها تستعد لموعد غرامي مذهل، وبينما كانت تجلس على الطاولة المزينة بالشموع وباقات الورود، ظهر رجل يقدم لها مجموعة من المجوهرات وخاتم زفاف مرصع بالألماس من علامة "كارتييه"، من دون أن تظهر ملامح وجهه.



وقد ارتدت ملكة في الفيديو فستاناً أسود أنيقاً أظهر مفاتنها وانتعلت حذاء أحمر عالي الكعب كما تركت خصلات شعرها منسدلة على وجهها وطبقت ماكياجاً قوياً يليق بالمناسبة.

ووضعت ملكة قفازات سوداء حريرية، وزينت رقبتها بشوكر عريض مرصع بالألماس، وأرفقت ملكة الفيديو بالأغنية الرومانسية Where Do I Begin، وكتبت معلقة: الحب ليس أعمى، بل الغيرة.

وانقسم المتابعون بين من اعتبر أن المشهورة السعودية تنوي العودة إلى زوجها وآخرون حجزموا بأنها تلمح إلى دخولها في علاقة حب جديدة، وهي تعلن بطريقة غير مباشرة عن ارتباطها.