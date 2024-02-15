رمضان 2024.. كوميديا وتشويق في برومو مسلسل "فراولة" لـ نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

طرحت منصة Watch it، برومو مسلسل الكوميديا "فراولة"، من بطولة النجمة نيللي كريم، المقرر عرضه في ماراثون شهر رمضان المقبل 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "Watch it" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو مسلسل "فراولة"، بتعليق: "فراولة، قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه، انتظروا النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة".

تدور أحداث مسلسل "فراولة"، حول شخصية ابنة حارس عقار تجسدها نيللي، والتي تحاول النجاح وتغيير حياتها الاجتماعية، لتصبح سيدة أعمال ثم تواجه العديد من الصعاب ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر.

وقدمت نيللي كريم في رمضان الماضي مسلسل "عملة نادرة" من بطولة جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى.

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