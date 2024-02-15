فن ومشاهير

رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت مجموعة قنوات "ام بي سي"، البوستر الجديد للمسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد" والمقرر إذاعته على قناة "MBC Masr"، وقنوات المتحدة الإعلامية، في رمضان المقبل 2024.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان شيكو، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، بمشاركة النجوم آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، كانت في فيلم “بيت الروبي” الذي عُرض في صالات السينما في يونيو 2023.

كما شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز في بطولة مسرحية "عملوها إزاى ؟"، التي عرضت في المملكة العربية ، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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