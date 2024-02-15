رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت مجموعة قنوات "ام بي سي"، البوستر الجديد للمسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد" والمقرر إذاعته على قناة "MBC Masr"، وقنوات المتحدة الإعلامية، في رمضان المقبل 2024.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان شيكو، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، بمشاركة النجوم آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، كانت في فيلم “بيت الروبي” الذي عُرض في صالات السينما في يونيو 2023.

كما شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز في بطولة مسرحية "عملوها إزاى ؟"، التي عرضت في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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