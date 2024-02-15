ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية فرح يوسف متابعيها بمقطع فيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ظهرت فيه من السيارة وبدت مرتدية فستاناً أسود وكانت تغني على للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بأسلوبها أغنية "بالقلب خليني".

وقد أشاد المتابعون بجمالية صوت فرح وإتقانها للأغنية وأدائها الرائع لها بأسلوبها، وقد اقترح أحد المعجبين من المعلقين أن تغني فرح لمواطنتها أصالة أغنية "بسيط"، وأغنية "عيون القلب" لـ نجاة الصغيرة.

إشارة إلى أن فرح عبرت عن حبها لزوجها الذي منحها قبلة وكان يحتضنها في مقطع فيديو نشرته أمس غنت فيه أيضاً لـ الرومي "ما حدا بيعبي"، وذلك لمناسبة عيد الحب.



كانت هذه تفاصيل خبر فرح يوسف تغني لزوجها "مطرحك بقلبي" لـ ماجدة الرومي من وحي عيد الحب-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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