شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج من كواليس مسلسل صدفة: أنا مينفعش أغنى أصلا وبعشق الصدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة DMC، لقاء للنجمة ريهام حجاج من كواليس مسلسل صدفة، التي تخوض به سباق رمضان 2024، حيث وجه لها عدد من الأسئلة الكوميدية وردت بإجابات طريفة، حيث قالت ريهام حجاج بإن أحلى صدفة هو مقابلتها لزوجها، وإنها تعشق الصدف وليس لها ترتيب، كما قالت "أنا مينفعش أغنى" رداً على طلب الغناء منها".

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان .

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل