تترات رمضان 2024| إليسا تضع صوتها على أحداث مسلسل "صيد العقارب"

ياسر رشاد - القاهرة - تُغني الفنانة إليسا التتر الدرامي لمسلسل “صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق ، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسل "صيد العقارب" من بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن،

كانت إليسا قد قدمت تتر مسلسل “مع سبق الإصرار” في 2012، تدور أحدات المسلسل عن المحامية فريدة الطوبجي التي تواجه مشاكل اجتماعية في حياتها وإدمان زوجها على المخدرات والمشاكل التي يخلفها موت زوجها المدمن والتي يساعدها في حلها حبيبها زياد الرفاعي والذي يتزوجها بعد ذلك لتعتقد فريدة أن معاناتها قد انتهت بعد زواجها الثاني، ولكن تتفاجئ بعد ذلك بأن زواجها الثاني هو بداية لمعاناة ومشاكل من نوع اخر ليبدأ بعدها صراع المال والانتقام.

مسلسل مع سبق الإصرار من بطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفي، ماجد المصري، أحمد راتب، روجينا، من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.