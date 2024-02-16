محمد رمضان يلقن إسرائيليا درسًا بسبب أغنية "عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تلقى الفنان محمد رمضان تعليقا من شخص إسرائيلي على كليب أغنيته "عربي"، والتي يذكر فيها اسم فلسطين.

ورد محمد رمضان، على تعليق الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد أن كتب: "أنا لست كما يقولون، ولكن تحيا إسرائيل".

ليعلق عليه محمد رمضان، قائلًا: "أنا رفعت تعليقك في أعلى الصفحة، لأنني أريد أن أخبرك.. فلسطين حرة".

لم يلقى هذا التعليق قبول الشخص الإسرائيلي، الذي حذف تعليقه سريعًا، لكن محمد رمضان كان محتفظًا بصورة منه ونشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وكتب عليه: "وده طبعا قبل ابن العم ما يمسح تعليقه.. عربي والحمد لله".

وطُرحت أغنيته "عربي" الأيام الماضية عبر القنوات الرسمية على موقع "يوتيوب"، ولاقت نجاحًا كبيرًا وتخطت نسب المشاهدة 5 ملايين مشاهدة.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد على بطولة فيلم "أسد أسود"، الذي يضم نخبة من ألمع نجوم الفن منهم الفنان ماجد الكداوني، الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة، تأليف وإخراج محمد دياب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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