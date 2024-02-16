كانيي ويست يصف هؤلاء بالفاشلين

ميرنا وليد - بيروت - أحدث النجم العالمي كانيي ويست الجدل بين الجمهور بعد وصفه الأشخاص الذين لا يدعمونه بالفاشلون، قائلا: "هناك نوعان من البشر، ناس يدعمونني والآخرون فاشلون".



وكان أطلق النجم العالمي كانيي ويست ألبومه الجديد "Vultures" الذي أعلن عنه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وخرج الذي النشر النجم العالمي ومغني الراب كانيي ويست مقطع فيديو عبر حسابه الخاص، ليرد على الانتقادات في إظهار زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في ألبومه بطريقة مبتذلـ ة وعلق قائلاً :"سأقوم بإظهار زوجتي بقدر ما أريد يا أخي، هذا يجعلني سعيدًا، بعض الناس لا يريدونك أن تكون سعيدًا، يريدون منك أن تجعلهم سعداء، قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك".