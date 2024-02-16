ولدت يوم عيد الحب.. جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد حفيدته آميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل المطرب الكبير جورج وسوف بعيد ميلاد حفيدته آميا، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، بنشر فيديو على أنغام أغنية سنة حلوة يا جميل.

ونشر "أبو وديع" فيديو لحفيدته "آميا"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”: " اسم حفيدتي آميا يعني "حب الله"، وهي ولدت يوم عيد الحب.. كل سنة وانتي فرحة البيت وضحكته الله يحميكي يا جدو ويحمي ولاد العالم".

واستقبل "جورج وسوف حفيدته من ابنه جونيور، التي ولدت ليلة عيد الحب 14 فبراير 2023.

وتفاعل جمهور سلطان الطرب بشكل كبير مع الفيديو والأغنية، وعبروا عن حبهم لـ "آميا" وتمنّوا لها عيد ميلاد سعيد.

كان جورج وسوف فقد ابنه الأكبر "وديع" في يناير الماضي، بعد أن تدهورت حالته الصحية بسبب مضاعفات كبيرة جراحة "تكميم المعدة".

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