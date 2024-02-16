كدمات ودماء على وجه ماغي بو غصن .. فما القصة ؟

ميرنا وليد - بيروت - تنتشر على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي صورة للممثلة اللبنانية ماغي بو غصن وهي بوجه ملطخ بالدماء وتغطيه الكدمات، ولكن هذه الصورة ما هي إلا ضمن الإعلان الدعائي الرسمي للمسلسل الرمضاني "ع أمل"، من إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.



ويشارك في بطولة المسلسل، الممثلون بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وغيرهم.

ونشرت بطلة المسلسل الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، الإعلان في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، وأرفقته بتعليق: "ما تصدّق كل اللي بتشوفه! ورا كل وجه في وجه مخبى.. ع أمل، رمضان ٢٠٢٤ ماغي بو غصن تأليف ندين جابر إخراج رامي حنا إنتاج جمال سنان"، وسيعرض المسلسل على قناة الـ MTV ومنصة شاهد.