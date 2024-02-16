رمضان 2024| يحيي الفخراني يواصل تصوير "عتبات البهجة"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان الكبير يحيى الفخراني، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "عتبات البهجة"، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ويشار إلى أن مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

آخر أعمال الفنان الكبير يحيى الفخراني

يذكر أن آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وعرض في السباق الرمضاني 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

ويتناول العمل في إطار درامي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.