تفاصيل مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي قبل انطلاقه.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد إدارة مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، لانطلاق الدورة السابعة ، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، الجمعة، بمركز دبا الحصن الثقافي، ويقام فى الفترة من 16 حتى 20 من فبراير.

ومن المقرر أن يشارك بالدورة السابعة من المهرجان خمسة عروض مسرحية، وهما : "من مصر العرض المسرحي "ورقة طلبات" من إخراج الفنان محمد عادل، ومن الإمارات عرض " بعض الأشياء " من إخراج محمد جمعة ، ومن الكويت عرض " أصل الحكاية " من إخراج فيصل عبيد ، ومن المغرب عرض " معلقات " إخراج محمد الحر ، ومن سوريا عرض " لقاء " إخراج عروة العربي.

تفاصيل مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، يُعنى بالعروض المسرحية التي تبني جمالياتها ودلالاتها على مواجهة درامية بين شخصيتين فوق خشبة المسرح، ويستضيف المهرجان في دورته خمسة عروض عربية.