الاثنين.. العرض الاول لفيلم "صابرة" بنادي سينما المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروضه السينمائية يوم الإثنين القادم الموافق ١٩ نوفمبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساءا.

من المقرر اقامة العرض الاول لفيلم "صابرة" للمخرج فؤاد الشربيني ، اضافة الي فيلمي "في المرأة وجه آخر" و "في هذا الركن الصغير" للمخرج هشام علي عبدالخالق.

وتدور أحداث فيلم "صابرة" عن وجود الضرر وعدم الأمان من مصدر الامان، وذلك من خلال التركيز على شخصية صابرة بنت فى سن العشرينات و تعيش مع والدتها وزوج والدها صالح وتتطور الأحداث.

والفيلم للمخرج فؤاد الشربيني وهو عضو غرفة صناعة السينما، عضو عامل بنقابة المهن السينمائية والمشرف العام على ملتقى سينماتيكس تحت رعاية وزارة الثقافة و نقابة المهن السينمائية.

ويدور فيلم "في المرآة وجه آخر" عن مذيعتان علي السوشيال ميديا وتقام حرب تكسير عظام بينهم للبقاء علي حافة الترند ولو بطرقة غير صحيحة ,ويلقي الفيلم نظرة الي اي مدي ممكن ان يصل بنا الحال كي نبقي علي قمة الترند و الأعلي في المشاهدات.

اما فيلم "في هذا الركن الصغير" فهو نظرة حزينة علي عالم السوشيال ميديا وخصوصا علي ظاهرة التنمر. والتي قد تجعل البطلة قريبة من الإنتحار للهروب .

وعقب عرض الافلام سوف تقام ندوة بعنوان " تأثير السوشيال ميديا وأثرها على المجتمع" يديرها كلا الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي اسلام احمد على.

يذكر أن نادي سينما المرأة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.