محمد كريم مع محمد دياب في لندن- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد كريم صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها أثناء تواجده في لندن.

ومن ضمن الصور ظهر "كريم" مع المؤلف والمخرج محمد دياب وعلق عليها: "مع أخي وصديقي العزيز المخرج الكبير محمد دياب".

وقام بوضع عدد من الهاشتاجات منها "مارفل، لندن، ديزني" وسط تلميحات بإمكانية مشاركته بالموسم الثاني من مسلسل الأبطال الخارقين "Moon Knight" الذي يستعد "دياب" لإخراجه بعد النجاح الكبير للموسم الأول عام 2022 وكان أول مشاركات "دياب" العالمية مع استوديوهات مارفل وسط توقعات بمشاركة عدد من الفنانين المصريين والعرب بأحداث الموسم الثاني نظرًا لأحداثه التي تدور معظمها في مصر وعدد من الدول العربية.

وحضر الفنان محمد كريم فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، وفاجأ الحضور بمرافقة الممثل الأمريكي تيريس جيبسون.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد كريم بفيلم الدراما "Lonesome Soldier" وعرض بشهر نوفمبر من العام الماضي.

يذكر أن محمد كريم يشارك بعدد من الأعمال السينمائية في هوليوود خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية والدراما "Iron Ribbon"، وفيلم الرعب والإثارة "Book of Chaos".

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