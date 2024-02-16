شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لفيلم "صابرة" فى نادى سينما المرأة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم نادى سينما المرأة، الذى ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروضه السينمائية يوم الاثنين المقبل بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فى تمام السادسة مساء.

ومن المقرر إقامة العرض الأول لفيلم "صابرة" للمخرج فؤاد الشربينى، إضافة إلى فيلمى "فى المرآة وجه آخر" و"فى هذا الركن الصغير" للمخرج هشام على عبد الخالق.

وتدور أحداث فيلم "صابرة" عن وجود الضرر وعدم الأمان من مصدر الأمان، وذلك من خلال التركيز على شخصية صابرة بنت فى سن العشرينات وتعيش مع والدتها وزوج والدها صالح وتتطور الأحداث.

والفيلم للمخرج فؤاد الشربينى وهو عضو غرفة صناعة السينما، عضو عامل بنقابة المهن السينمائية والمشرف العام على ملتقى سينماتيكس تحت رعاية وزارة الثقافة و نقابة المهن السينمائية.

ويدور فيلم "فى المرآة وجه آخر" عن مذيعتين علي السوشيال ميديا وتقام حرب تكسير عظام بينهما للبقاء على حافة الترند ولو بطرقة غير صحيحة، ويلقي الفيلم نظرة إلى أى مدى يمكن أن يصل بنا الحال كى نبقى على قمة الترند والأعلى فى المشاهدات.

أما فيلم "فى هذا الركن الصغير" فهو نظرة حزينة على عالم السوشيال ميديا وخصوصا على ظاهرة التنمر، والتي قد تجعل البطلة قريبة من الانتحار للهروب.

وعقب عرض الأفلام سوف تقام ندوة بعنوان "تأثير السوشيال ميديا وأثرها على المجتمع"، يديرها كل الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي اسلام احمد على.

يذكر أن نادي سينما المرأة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق الاثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.