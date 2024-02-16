إليكم تفاصيل الفيلم الذي سيجمع نانسي عجرم وكريم عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أنه يتم التحضير لفيلم سينمائي مصري جديد، سيكون من بطولة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي ستدخل لأول مرة إلى عالم التمثيل، إلى جانب الممثل المصري كريم عبد العزيز.
وقال المستشار: "نُحضر لفيلم بعنوان "شغل كايرو"، تلعب بطولته نانسي عجرم، مع الفنان كريم عبد العزيز، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وتحت قيادة المخرج محمد شاكر."
ولم يتم الكشف إن كان بدأ النجمان بتصوير مشاهدهما في الفيلم، ولم يعلن عن موعد عرضه في صالات السينما.
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