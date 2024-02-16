درة التونسية تتألق بفستان فضي بفتحة جانبية وغطاء للرأس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة درة التونسية، في حفل مجلة "Vogue " العربية، وخطفت الأنظار بإطلالتها الرائعة.

وارتدت درة فستاناً طويلاً باللون الفضي اللامع، مزيناً بالكريستال، ويتميز بفتحة جانبية من الأسفل، من تصميم مصمم الأزياء التونسي علي قروي.

وطبقت درة مكياجاً بألوان هادئة، أبرز ملامح وجهها، ووضعت غطاء للرأس، وإنتعلت حذاءً باللون الفضي، ووضعت قرطي أذن من نفس اللون.

أما حقيبة اليد، فهي على شكل صدفة بحرية، لتتناسب مع عنوان الحفل لهذا العام، والذي هو "حوريات البحر في الخليج".

وعلى الصعيد الفني، تشارك درة حالياً في بطولة مسلسل "إثبات نسب"، إلى جانب عدد من الممثلين، من بينهم صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.



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