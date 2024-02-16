هند صبري تكشف سبب ابتعادها عن المنافسة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هند صبري سبب غيابها عن الموسم الرمضاني طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث كان آخر أعمالها الفنية، مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عُرض في رمضان 2021.

وقالت هند خلال استضافتها في برنامج “ET بالعربي” إنها خلال تصوير مسلسل “هجمة مرتدة” شعرت بالإرهاق الشديد بسبب جائحة كورونا، إلى جانب تأثيرها السلبي في صناعة الدراما.

وأشارت إلى أن تصوير المسلسل توقف في منتصف الطريق بسبب الجائحة، التي أضعفت تركيزها وجعلتها تنسى تفاصيل الشخصية التي تقدّمها فيه. ورغم التحديات، عبّرت هند صبري عن اشتياقها لشهر رمضان ورغبتها في المشاركة بالماراثون الرمضاني في الأعوام المقبلة.

مسلسل “هجمة مرتدة” من بطولة الفنانين: أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم وصلاح عبد الله وندا موسى ونضال الشافعي ومحمد جمعة وخالد أنور… وتدور أحداثه حول إحدى العمليات التابعة لملفات المخابرات العامة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي توضح سيطرة الأجهزة الاستخباراتية العالمية على بعض العناصر الضعيفة وتجنيدهم مقابل حفنة من المال.