تامر حبيب يبدي رأيه بمسلسل "جولة أخيرة " .. هذا ما قاله بعد متابعته

ميرنا وليد - بيروت - أبدى السيناريست المصري تامر حبيب بإعجابه الكبير بمسلسل جولة أخيرة بطولة الممثل المصري أحمد السقا وأشرف عبد الباقي وإخراج مريم أحمدي.



وكتب تامر عبر صفحته: "هذا وبعد أن انتهيت من متابعة الجولة الأخيرة دلوقتي حالاً، احب اقول اني بجد فخور بكل اللي عملوا المسلسل ده و بالذات لأن فيهم ناس يعزوا عليا معزة الأهل و الأخوات".

وأضاف: "فخور بزملاء كتاب دخلوني عوالم جذابة و مختلفة و جريئة و حقيقية، فخور بموسيقي و شريط صوت نجح في تحقيق دوره كمؤثر درامي أساسي و بطل، فخور بصورة جذابة و مؤثرة و إضاءة فنية و مقصوده، فخور بمونتاچ بليغ خلق إيقاعاً ساحراً علي مدار الحلقات التسع".

وتابع: "فخور بشريط صوت بديع، فخور بتمثيل رائع و ممثلين تقال و يفرحوا القلب الحزين، و كل واحد في مكانه جداً، فخور بإنتاج اثري كل لقطة في كل مشهد، فخور بديكور ان و ملابس أشعروني اني في عالم حقيقي مصنوع بقصدية و حرفه".

واختتم: فخور بمخرج و قاصد اقول مخرج مش مخرجة… لأن اللي يقود الجيش العظيم ده لازم تبقي بميت راجل…. شكراً لكل من شارك في هذا العمل علي كل هذه المتعة.

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، سحر رامي، الطفلة ملك فهمي، وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.