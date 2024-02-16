ستيفاني عطالله تطرح أغنيتها المنتظرة " بنت مبارح "

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "بنت مبارح".



وأعلنت ستيفاني الأمر على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت عن الأغنية وفريق العمل :"لا أستطيع الانتظار حتى تستمعوا إلى الأغنية جميعًا. "بنت مبارح" قصة قريبة من روحي. يتعلق الأمر باكتشاف قيمة الذات، والمطالبة بالاحترام، والتصريح الجريء بأنه لا ينبغي لأحد أن يعتبر القلب الذي يحب بشدة أمرًا مفروغًا منه. هذه الأغنية هي تكريم لرحلة كل فتاة نحو اكتشاف الذات والتمكين. يتعلق الأمر بالاعتراف بقيمتنا والإصرار على الاحترام الذي نستحقه جميعًا.

شكرًا جزيلاً لحبيبي الموهوب زيف، العقل المدبر والشاعر الغنائي والملحن والموزع الذي يقف وراء هذه الأغنية. لقد شكلت رؤيتك وحبك حقًا "بنت مبارح" على ما هي عليه الآن. دعمك وإبداعك يعني العالم بالنسبة لي ليس فقط موسيقياً.

أريد أن أعرب عن عميق امتناني لسليمان دميان على إنتاجه الموسيقي الاستثنائي ومزجه وإتقانه.شكراً، خبرتك وتفانيك هما حجر الأساس لهذا المشروع. أستاذ، تحية كبيرة لجاد رحمة، المخرج صاحب الرؤية وراء الفيديو الموسيقي. جاد، حماسك ومنظورك الفريد جعل هذه الأغنية تنبض بالحياة بصريًا، ولم أستطع أن أكون أكثر سعادة بالنتيجة. من الجميل العمل مع صديق."

كما شكرت ستيفاني باقي فريق العمل والجمهور على دعمهم.