فؤاد عبدالواحد يتألق في "فبراير الكويت 2024".. صور

ياسر رشاد - القاهرة - تألق الفنان فؤاد عبدالواحد، في حفل "فبراير الكويت 2024" ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في السعودية، مسجلاً نجاحات كبيرة وتفاعلاً جماهرياً مع برنامجه الغنائي في الحفلين.

الأمسية الأولى بدأها الفنان فؤاد عبدالواحد، في دولة الكويت عند اعتلائه مسرح مهرجان "فبراير الكويت 2024" مشكلاً حالة فنية من النغم والطرب سيطرت على الجمهور الحاضر في "آرينا 360 مول"، متنقلاً بين مجموعة من أهم أغنياته برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، ليسجل ليلة متميزة وناجحة بكل المقاييس ومن جميع جوانب الحفلات.

مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في السعودية

كما أحيا فؤاد عبدالواحد، في المملكة العربية السعودية حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في الجنادرية، باطلالة متميزة ومختلفة بنظام الجلسات الخليجية، مساء يوم 10 فبراير 2024.

وعلى مسرح قرية الفعاليات المصاحبة بمقر المهرجان بالجنادرية، و بأمسية تميزت بالعديد من المفاجآت، منها التفاعل الجماهيري، قدم فؤاد عبدالواحد مع الفنان عايض يوسف مجموعة من "الدويتوهات" الغنائية الى جانب أغنياته المنفردة التي اختارها من أشهر أغنيات أرشيفه الجديد والقديم، ليسجل خلال يومين نجاحات متميزة ستبقى عالقة في أذهان حاضرها.