مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج: "أحلى صدفة بحياتي إني قابلت زوجي ومنفعش أغني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

من داخل كواليس تصوير مسلسل "صدفة" للفنانة ريهام حجاج، شاركت قناة DMC جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد ظهرت خلاله بطلة العمل، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بعد أيام قليلة في شهر مارس المُقبل.

وقالت ريهام في الفيديو والتي ظهرت خلاله تتحدث بطريقة شخصيتها "صدفة" في العمل، إن أحلى صدفة في حياتها كان لقاءها بزوجها، مشيرة إلى أنها تحب الصدف، وكل مواعيدها تأتي بالصدفة، مضيفة "أحلى صدفة في حياتي اني قابلت جوزي وبموت في الصدف، معنديش ترتيب خالص في حياتي كل مواعيدي صدفة، الدنيا ماشية هلهلي".

وتابعت "انا منفعش أغني"، وعن أحداث المسلسل وشخصيتها قالت "كل حاجة مكركبة وصدفة أنا اسمي ناقح عليا ومنحس حياتي".

"صدفة" تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، فراس سعيد.

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