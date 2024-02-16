قصة حياة ومسيرة خوليو إيغليسياس في وثائقي منتظر

ميرنا وليد - بيروت - وافق نجم الغناء الإسياني العالمي خوليو إيغليسياس على مسلسل يرصد مسيرته الفنية الطويلة الزاخرة بالنجاحات المتواصلة والذي يجري تصوير حالياً وسيعرض على منصة نتفليكس.



وسيظهر المسلسل مسيرة إيغليسياس منذ يوم ولادته في 23 سبتمبر / ايلول 1943 ولحين وصوله الى حقبته الحالية، مروراً بنجاحاته حول العالم ، كفنان أسطورة وصاحب أكثر الأسطوانات مبيعاً في تاريخ الموسيقى ، حيث باع أكثر من 150 مليون نسخة ، وقدم خلال مسيرته أكثر من 5 آلاف حفل موسيقي في القارات الخمس، وأصبح الفنان الأجنبي الأكثر شعبية في الصين، وشارك المسرح مع نجوم كبار مثل فرانك سيناترا، وويلي نيلسون، وستيفي وندر، وديانا روس، وستينغ، ودوللي بارتون، وبلاسيدو دومينغو، وتشارلز أزنافور، وجوني هاليداي..

ويرصد المسلسل الوثائقي كيف أصبح حارس مرمى فريق كرة القدم الاسباني ريال مدريد اول فنان غير انجليزي ينجح في السوق الموسيقي الأميركي والآسيوي، ويتحول إلى نجم عالمي بين الخمسة الكبار الأكثر مبيعا، في شبابه، والغناء بـ 12 لغة، ليصبح أول فنان إسباني صاحب شعبية كبيرة على مستوى العالم ضمنت له الاستمرارية على مدار أكثر من 55 عاما.

وخلال مسيرته فاز إيغليسياس بالعديد من الجوائز في صناعة الموسيقى، فتم تكريمه خلال حفل توزيع جوائز غرامي عام 2019 بجائزة الإنجاز مدى الحياة. كما حصل على الميدالية الذهبية للاستحقاق في الفنون الجميلة بإسبانيا، ووسام جوقة الشرف في فرنسا، وتم تعيينه سفيرا خاصة للفنون المسرحية عام 1989 من اليونيسيف، وحصل على نجمة على ممشى المشاهير في هوليود عام 1985.

وعام 2013، حصل ايغليسياس على جائزة غينيس للأرقام القياسية باعتباره "الفنان اللاتيني الذي باع أكبر عدد من الأرقام القياسية في العالم" وفي العام نفسه، تم الاحتفال به في بكين على اعتبار أنه الفنان الأكثر شعبية في الصين، ومنحته كلية باركلي للموسيقى (Berklee) الدكتوراه الفخرية عام 2015، تقديرا لإنجازاته وتأثيره في الموسيقى ومساهمته في الثقافة الأميركية والعالمية.

