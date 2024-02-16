شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير بعد طرح "خليكى بصة وراكى": أغانى السينجل أصبحت سائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان سعد الصغير في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه قرر طرح أغنية سينجل كل فترة بعيدا عن الإتجاه على طرح الالبوم خاصة السائد حاليا أصبح طرح اغانى السينجل .

وأضاف أنه يعكف حاليا على الإنتهاء من تسجيل عدد من الأغانى الذى يطرحها أغنية أغنية كل فترة ويتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، بالإضافة إلى إحياؤه عدة حفلات خارج مصر خلال الفترة المقبلة .

وطرح مؤخرا الفنان سعد الصغير أغنية تحمل إسم خليكي بصة وراكي تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية وتقول الأغنية : خليكي دايما بصة وراكي أهو كله هييجي على أفاكي، انتي كسرتي اللي مابينا ولاصونتي العيش والكنتاكي، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية .

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض" .