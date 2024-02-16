تفاصيل جريمة قتل واختطاف زوج فنانة مغربية شهيرة

كتب امير فتحي في الجمعة 16 فبراير 2024 11:18 مساءً - ألقت السلطات المختصة في المغرب القبض على مشتبه به، في قضية خطف وتعذيب وقتل زوج الفنانة الشابة ريم فكري، وذلك وفقا لما ذكرت مصادر لموقع “هسبريس” المغربي.

القبض على مشتبه بهم بقضية مقتل زوج ريم فكري

وأوضحت المصادر أن “عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت، الأربعاء، من توقيف شخص فرنسي من أصول مغربية” متورط في تلك القضية التي أثارت الرأي العام في البلاد.

وكانت السلطات المختصة قد تلقت بلاغا في الثامن فبراير الجاري، يفيد باختطاف زوج الفنانة فكري، في مدينة دار البيضاء، ونقله بواسطة سيارة دفع رباعي إلى جهة مجهولة.

الفنانة المغربية ريم فكري

وأسفرت التحقيقات، بحسب المصادر، عن توقيف ذلك المشتبه فيه، مشيرة إلى أنه “احتجز الضحية داخل حاوية بمنزله في منطقة المنصورية بضواحي مدينة المحمدية”.

تم خطفه وتعذيبه

وبحسب التحقيقات، فقد “سارع المشتبه فيه إلى التخلص من الجثة في مجرى نهري بضواحي مدينة الرباط، وقد اعترف بممارسة التعذيب والتمثيل بجسده”.

وأكد المصدر ذاته أن “فرقا متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية، باشرت عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري” الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.

وتم توجيه اتهامات إلى 5 أشخاص آخرين بالإضافة إلى المتهم الرئيسي، حيث لا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع الجريمة، والتي يعتقد أنها تمت بسبب خلافات شخصية.

من هو زوج ريم فكري؟

زوج الفنانة المغربية ريم فكري، المدعو رضى فرس، هو شخص يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 37 عامًا، وقررت ريم عدم الكشف عن هوية زوجها أو صورته الشخصية الذي لم يظهر في وسائل الإعلام من قبل.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »