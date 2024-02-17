فرانسيس فورد كوبولا يقود أوركسترا موسيقى فيلمه الجديد "Megalopolis"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا الترويج لأحدث أعماله السينمائية وهو فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" والمقرر عرضه تجاريًا خلال العام الجاري.

ونشر "كوبولا" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلاله وهو يقود أوركسترا الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلمه الجديد في المجر وعلق: "ذهبت مؤخرًا إلى بودابست لتسجيل الموسيقى التصويرية لفيلم ميجالوبوليس، أنا ممتن للغاية للتعاون الموسيقى والصداقة التي تجمعني بأوركسترا المجر وأردت أن أعبر عن هذا الامتنان وأنا أقودهم في آخر أيام تسجيل الموسيقى التصويرية من خلال عزف النشيد الوطني للمجر".

وكشف "كوبولا" مؤخرًا عن الصورة الأولى من كواليس الفيلم المرتقب "Megalopolis" الذي يمثل عودته للسينما بعد غياب سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول مهندس يعيد إعمار مدينة نيويورك الأمريكية وتحويلها لمدينة "يوتوبيا" الفاضلة بعد حدث كارثي ما، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود وهم آدم درايفر، أودري بلازا، شيا لابوف، ناثالي إيمانويل، داستين هوفمان، جيسون شوارتزمان وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 100 مليون دولار وفقًا لموقع "IMDB".

يذكر أن فرانسيس فورد كوبولا اشتهر بتقديم عدد من الأعمال السينمائية التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهدين أبرزها سلسلة أفلام الجريمة "The Godfather" عام 1972، والفيلم الحربي "Apocalypse Now" عام 1979