ملك أحمد زاهر تشوق متابعيها لشخصيتها اللافتة في "محارب"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي، شوقت من خلالها المتابعين لشخصية "راندا" التي ستقدمها في مسلسلها الجديد "المحارب" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.



وشاركت ملك متابعيها، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، الذي ستظهر فيه بشخصية لافتة، إذ تعمل كـ"انفلونسر"، وتتسم بالشر والقوة، سواء من خلال إزعاج من حولها بتصرفاتها، أو افتعال المشاكل مع محيطها.

وأرفقت ملك الصور بتعليق، قالت فيه إن المدة المتبقية لمشاهدة العمل هي أقل من شهر، كما أعربت عن حماسها لرؤية شخصيتها والتطورات التي ستحدث معها.

وقالت: "أقل من شهر وتقابلوا راندا.. متحمسة أوي تشوفوها، تفتكروا عاملة إزاي وإيه انطباعكم عنها؟، محارب، رمضان 2024.".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور ملك، وأعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة المسلسل.