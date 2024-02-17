شكرا لقرائتكم خبر عن غنت 1200 أغنية وصاحبة أعلى أجر فى السينما.. ذكرى ميلاد ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنت الفنانة ليلى مراد نحو 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين مثل : محمد فوزي، محمد عبد الوهاب، منير مراد، رياض السنباطي، زكريا أحمد والقصبجي، وكانت صاحبة أعلى أجر فى تاريخ السينما المصرية، حيث حصلت "ليلى مراد" على 13 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن ليلى مراد ظهرت أولاً كمغنية فقط فى النسخة الناطقة من فيلم الضحايا عام 1935، ثم مثلت للسينما 27 فيلمًا كان أولها فيلم (يحيا الحب) مع الموسيقار (محمد عبد الوهاب) عام 1937، وكان آخر أفلامها فى السينما (الحبيب المجهول) عام 1955 مع حسين صدقي واعتزلت بعدها التمثيل واستمرت لفترة ما مغنية في الإذاعة، ويُلاحظ أن المخرج توجو مزراحى هو أكثر من تعاملت معه في المرحلة الأولى من عمرها السينمائي، حيث أخرج لها خمسة أفلام متتالية (ما بين 1939-1944) في حين أن أكثر من تعاملت معه لاحقاً هو زوجها أنور وجدي الذي أخرج لها سبعة أفلام (ما بين 1945-1953)، وهنري بركات الذي أخرج ثلاثة أفلام (ما بين 1950-1952).

واليوم هو ذكرى ميلاد قيثارة الغناء ليلى مراد (17 فبراير 1918 - 21 نوفمبر 1995)، وأسمها الأصلي ليليان زكي إبراهيم مراد مردخاي، تعدّ من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين.