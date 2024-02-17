"أشغال شقة" و"بابا جه".. تعرف على المسلسلات الكوميدية في رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء موسم دراما رمضان 2024 وسط منافسة عدد من الأعمال التلفزيونية بين التراجيدية، الدرامية، التاريخية، الكوميدية، التاريخية وحتى أجزاء جديدة لأعمال تم تقديمها من قبل خلال السنوات الماضية.

ونبرز لكم في هذا التقرير الأعمال الكوميدية المقرر عرضها طوال شهر رمضان منها 30 حلقة إلى جانب مسلسلات الـ15 حلقة التي يتم عرضها سواء ببداية الموسم أو نهايته.

وإليكم أبرز المسلسلات الكوميدية رمضان 2024:

"أشغال شقة"

المسلسل من بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين هما "هشام" طبيب شرعي، وإعلامية "أسماء جلال" يمران بالعديد من المواقف الكوميدية، ويشاركهما البطولة الفنانة سلوى محمد علي، شيرين، رحمة أحمد فرج، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، مكون من 15 حلقة والمقرر عرضه على منصة "شاهد".

"الكبير أوي 8"

المسلسل بطولة الفنان أحمد مكي وستدور أحداثه حول شخصية "الكبير أوي" وعلاقته بعدد شخصيات "المزاريطة" وسط العديد من الأحداث الكوميدية، ويشارك "مكي" البطولة الفنان محمد سلام، الفنان بيومي فؤاد، الفنان حسين أبو حجاج، الفنان هشام إسماعيل، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي، مكون من 15 حلقة وسيعرض على منصة "Watch It" و"dmc".

"بابا جه"

المسلسل بطولة الفنان أكرم حسني وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل أربعيني يعمل مدير فندق يتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا، ويشارك البطولة كلًا من الفنانة نسرين أمين، الفنان محمود البزاوي، الفنانة سما إبراهيم، تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، وسيتم عرضه على منصة "Watch It".

"خالد نور ووالده نور خالد"

المسلسل بطولة مشتركة بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، ويشاركهما البطولة آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي، إخراج محمد أمين، ومكون من 15 حلقة وسيتم عرضه على منصة "شاهد".

"فراولة"

المسلسل بطولة النجمة نيللي كريم وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "فراولة" ابنة حارس عقار تحاول الصعود لحياة أرستقراطية وتنجح في أن تكون سيدة أعمال بعد مواجهة العديد من التحديات، ويشارك "نيللي" البطولة مصطفى خاطر، حجاج عبد العزيز، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد علي، مكون من 15 حلقة وسيتم عرضه على منصة "Watch It".

"كامل العدد 2"

المسلسل يعد استكمالًا لنجاح الجزء الأول "كامل العدد" الذي عرض بموسم دراما رمضان العام الماضي وحقق نجاحًا ونسب مشاهدات مرتفعة، وتدور أحداثه في إطار دراما حول "أحمد" طبيب التجميل، وليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل واللذان يقعان في غرام بعضهما البعض ويمرا بالعديد من المواقف الكوميدية، "كامل العدد 2" بطولة الفنانة دينا الشربيني، الفنان شريف سلامة، الفنانة إسعاد يونس، الفنان صدقي صخر، الفنانة جيهان الشماشرجي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، مكون من 15 حلقة وسيتم عرضه على منصة "شاهد".

"للأذكياء فقط"

المسلسل بطولة الفنان حمدي الميرغني، تدور أحداثه في إطار كوميدي ويشارك ببطولته الفنان كريم عفيفي، اخراج محمد عبدالرحمن حماقي، مكون من 15 حلقة ولم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن القنوات الناقلة له بشهر رمضان.