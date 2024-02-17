هل تعود هازال كايا الى الشاشة الصغيرة بعد غياب مع هذا النجم؟

تقترب الممثلة التركية هازال كايا من التعاقد رسميًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان “أبواب الزمن” الذي سيجمعها مع النجم بيركان صوكولو.

المسلسل مقتبس من رواية بنفس الإسم، من انتاج MedYapım وسيتم تصويره لصالح إحدى المنصات الرقميّة.

تدور أحداث المسلسل حول شخصيّة “سنان”، عبقري في مجال البرمجيات، وهو مؤلف كتاب غامض. تتغير حياته المنغلقة التي يخفيها عن الجميع عندما يلتقي بنيفرا وهي ابنة سياسي مشهور، لديها أيضًا أسرارها الخاصة ولكن مع تطوّر علاقتهما يواجهان أحداثًا صادمة غير متوقعة خلف كل باب يحاولان فتحه.

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وبهذا المسلسل تعود هازال كايا الى جمهورها بعد غياب حيث ان آخر اعمال قدّمتها كانت مسلسل Midnight at the Pera Palace الذي عرض على نتفليكس عام ٢٠٢٢ كذلك مسلسل Misafir او “الضيف” الذي تم ايقافه بعد عرض خمس حلقات منه فقط بسبب تدنّي نسبة المشاهدة.

كما تم عرض فيلم سينما لها بعنوان Benden Ne Olur الى جانب الممثل الوسيم انور تونا .

نشير ان هازال كايا احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها، التي أتمّت عامها الأول وذلك في احتفال بسيط مع زوجها المخرج علي أتاي وابنهما فكرت.