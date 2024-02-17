حبيبة براد بيت تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات صور لـ إينيس دي رامون، حبيبة الممثل العالمي براد بيت، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومثيرة للجدل.

وظهرت إينيس في الصورة بإطلالة رائعة، إذ ارتدت معطف رمادي طويل فوق فستان أبيض ناعم، واختارت معه حذاء أسود يصل إلى حد الركبة ونظارة شمسية ذهبية.

ومن الناحية الجمالية، تركت إينيس شعرها البني الطويل منسدلاً على كتفيها، ووضعت في أذنيها أقراط ذهبية صغيرة، كما اعتمدت مكياجًا بسيطًا وجذابًا.

وأثارت إطلالة إينيس جدلاً واسعاً بين رواد الإنترنت، الذين اعتبروا أن هذا اللوك يشبه إلى حد كبير، اللوك الذي اعتمدته الممثلة العالمية، وزوجة براد بيت السابقة، أنجلينا جولي، في إحدى إطلالاتها.

وتساءل البعض عما إذا كانت إينيس تحاول تقليد أسلوب أنجلينا في الموضة، أم أن هذا مجرد صدفة.



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