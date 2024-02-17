ميرنا وليد - بيروت - تحدثت عارضة الأزياء السعودية مودل روز عن إمكانبة تكرارها تجربة الزواج من رجل عربي، بعد فشل تجربتها الأولى.

وأكدت روز أنه ليس من الممكن أن تعيد الزواج من رجل عربي، وأناه تفضل الرجال الأجانب، مؤكدة أنها سترتبط في حال وقعت بالحب، مؤكدة أن الصغوط النفسية التي عاشتها في الفترة الأخيرة تفعتها للتفكير بالإنتحار.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لـ مودل روز، يوثّق لحظة لقائها بوالدتها وأخوانها، بعد غياب، في المملكة العربية السعودية، اذ عانقوا بعضهم البعض بشدة خلال مشهد مؤثر.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل زواجها الأول.. هذا رأي مودل روز بالرجل العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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