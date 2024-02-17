"مش شايفينهم".. رسالة جديدة لـ ياسمين عبد العزيز من داخل الجيم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من داخل الجيم.

ونشرت ياسمين، صورة لها داخل صالة الجيم، عبر "ستوري "حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بملابس رياضية تمارس بعض التمارين.

وحرصت ياسمين، على ربط صورتها في الجيم بأغنية "مش شايفينهم" للمطرب والملحن حسن الشافعي.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أعلنت موخرا طلاقها رسميًا من الفنان أحمد العوضي.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي عرض بموسم رمضان 2023، كما تغيب عن المنافسة في موسم دراما رمضان هذا العام 2024.

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